Мысковская горбольница переходит на современные технологии утилизации медицинских отходов

Мысковская городская больница переходит на современные технологии утилизации медицинских отходов- для больницы приобретен микроволновый утилизатор «Стериус-60». В рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мысковского городского округа на 2019 год» на эти цели было направлено порядка 1,4 млн рублей.
Новое оборудование российского производства предназначено для обеззараживания медицинских отходов класса «Б» и «В» путем объемного микроволнового нагрева.
Установку и наладку оборудования, а также обучение работников больницы провели представители завода-изготовителя из Санкт-Петербурга.
Медики уже оценили преимущества утилизатора, сравнили с традиционными методами обеззараживания. Раньше работники медучреждения самостоятельно занимались обеззараживанием в каждом отделении больницы, используя для этого большие объемы дезинфицирующих средств.
Теперь же дезсредства для утилизации отходов не требуются, да и продолжительность всего цикла обеззараживания составляет всего 30-40 минут. После микроволнового обеззараживания отходы становятся безопасными, прессуются и упаковываются в обычные пакеты для мусора.
Фото: пресс-служба АКО
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