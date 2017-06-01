Мысковская городская больница нарушила Закон о контрактной системе

30 мая комиссия Кемеровского УФАС России признала, что ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» нарушило Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.



Ранее в адрес управления поступила жалоба ООО «ФАРГО» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа – Департамента контрактной системы Кемеровской области при проведении электронного аукциона (№ 0139200000117004171) на поставку лекарственных средств. По мнению заявителя, решение аукционной комиссии об отказе ему в допуске к участию в аукционе противоречит положениям законодательства о контрактной системе, поскольку предложение данного участника закупки соответствовало требованиям документации.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что решение аукционной комиссии Департамента контрактной системы об отказе в допуске к участию в аукционе ООО «ФАРГО» было правомерным.



Однако, ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» нарушила правила описания объекта закупки, согласно которым оно должно носить объективный характер. При закупках лекарственных препаратов в технической части документации при описании объекта должно указываться международное непатентованное наименование (МНН), дозировка, лекарственная форма, способ введения, количество. Установление заказчиком требований без возможности поставки эквивалентного препарата недопустимо.



Заказчику, уполномоченному органу предписано отменить протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и внести изменения в документацию с продлением сроков подачи заявок.



Для справки: согласно пункту 1 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.