На 10-м Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Кузбасс представят жительницы Прокопьевска и Березовского

9 июля 2020 года пройдет финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейших в России компьютерных соревнований для людей старшего поколения. В этом году чемпионат впервые будет проводиться дистанционно в онлайн-формате.

В финале участникам предстоит продемонстрировать работу с поисковыми системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, пройти проверку знаний по интернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающие» или «уверенные» пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете.

В рамках заочного тура все финалисты выполняют домашнее задание – презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отборочные туры чемпионата прошли в 60 регионах России. В Кемеровской области победителями стали: среди начинающих Наталья Фролова из г. Прокопьевска и среди уверенных пользователей Надежда Баженова г. Березовский.

Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля в формате видеоконференции с участием председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского и председателя Правления ПФР Максима Топилина.

Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.