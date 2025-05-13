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На 140 деревьев станет больше в Новокузнецке благодаря компании РУСАЛ

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» сотрудники и ветераны НкАЗа вместе с жителями Кузнецкого района высадили 80 рябин в сквере Выпускников у гимназии №10.

Сквер был создан в 2024 году на средства РУСАЛа по соглашению с администрацией Кемеровской области, а место для новых саженцев выбирали сами жители района, голосуя на платформе «Кузбасс Онлайн».

Еще 70 саженцев деревьев, кустарников и разных видов многолетних растений заводские волонтеры и ученики высадят 15 мая в рамках корпоративной экологической акции «Зеленая волна» на территории школы №103 в Центральном районе, где на средства компании был организован ресурсный класс для обучения детей с особенными потребностями здоровья. Школьный двор украсят сосны, липы, лох серебристый, астильбы и миндаль.

-  Более 20 лет РУСАЛ участвует в акциях по озеленению, - говорит Александр Яковлев, директор по экологии «РУСАЛ Новокузнецк». - Каждый год мы стремимся создавать новые зеленые уголки, чтобы радовать новокузнечан.

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

 

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kuzbassnews.ru
13/05/2025
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