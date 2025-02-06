На автовокзале города Кемерово транспортные полицейские задержали пассажирку

Полицейские патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России на автовокзале города Кемерово задержали 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у женщины два полимерных пакета с веществом, которое, как установила экспертиза, является наркотическим средством синтетического происхождения. В отношении задержанной следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, перевозка и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России