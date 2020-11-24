На центральной площади Яи установлена новогодняя ель

Главное дерево Новогодних праздников украсят сосульки, шары и колокольчики. Всеми красками праздничного наряда елка засверкает ближе к самому празднику. Об этом позаботятся работники культуры.
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