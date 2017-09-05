Новости Кузбасса

Бывший заместитель министра МВД по Республике Алтай Александр Табакаев указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен на должность заместителя главы полиции Кемеровской области.
Предшественник Табакаева Виктор Кутылкин в мае 2017 года указом президента был освобожден от занимаемой должности.
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