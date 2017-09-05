Новости Кузбасса

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На должность зам.главы полиции Кузбасса назначен Александр Табакаев

Бывший заместитель министра МВД по Республике Алтай Александр Табакаев указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен на должность заместителя главы полиции Кемеровской области.

Предшественник Табакаева Виктор Кутылкин в мае 2017 года указом президента был освобожден от занимаемой должности.

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kuzbassnews.ru
05/09/2017
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