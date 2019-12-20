На кузбасской трассе столкнулись бензовоз с мазутовозом

20 декабря 2019 года, 191-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" возле деревни Опарино Топкинского района, столкнулись бензовоз с мусоровозом, топливо, что перевозили автомобили разлилось и загорелось, водитель бензовоза погиб.
По предварительным данным, водитель мазутовоза из Томской области не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом из Новосибирской области.
Фото из открытых источников
20/12/2019
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