На кузбасской трассе столкнулись бензовоз с мазутовозом

Более 1000 полицейских выйдут на улицы Кузбасса в Новый год Вчера прошла пресс-конфренция в областном ГУ МВД, посвящённая празднованию Нового года. В ходе...

В Новокузнецке нелегально продавали елки В Новокузнецке во время рейда «Пиротехника - Ель» полицейские обнаружили нелегальный елочный базар...

Более 1000 полицейских выйдут на улицы Кузбасса в Новый год Вчера прошла пресс-конфренция в областном ГУ МВД, посвящённая празднованию Нового года. В ходе...