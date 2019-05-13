На маршруты Гурьевского района вышли два новых автобуса

Два новых автобуса марки VOLGABUS вышли на маршруты Гурьевского района.
На площади Юбилейной глава района Станислав Черданцев вручил ключи от новой техники водителям Александру Трушину и Александру Кашперову. Это очередной подарок гурьянам в рамках празднования Дня шахтера-2019.
Автобус, который будет обслуживать городские маршруты по Гурьевску, оборудован откидным пандусом для въезда инвалидных колясок, а также специальной площадкой в салоне для размещения маломобильных пассажиров. Второй автобус будет задействован в направлении Салаира.
Транспорт закуплен по государственной программе Кемеровской области «Оптимизация и развитие транспорта и связи Кузбасса» на 2014 – 2021 гг.
Фото: пресс-служба АКО
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