Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На маршруты Гурьевского района вышли два новых автобуса

Два новых автобуса марки VOLGABUS вышли на маршруты Гурьевского района.

На площади Юбилейной глава района Станислав Черданцев вручил ключи от новой техники водителям Александру Трушину и Александру Кашперову. Это очередной подарок гурьянам в рамках празднования Дня шахтера-2019.

Автобус, который будет обслуживать городские маршруты по Гурьевску, оборудован откидным пандусом для въезда инвалидных колясок, а также специальной площадкой в салоне для размещения маломобильных пассажиров. Второй автобус будет задействован в направлении Салаира.

Транспорт закуплен по государственной программе Кемеровской области «Оптимизация и развитие транспорта и связи Кузбасса» на 2014 – 2021 гг.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
Гурьевск
kuzbassnews.ru
13/05/2019
Общество
Топ
Гурьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Кузбассе
Синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Беловском районе. В понедельник показатель...
В Новокузнецке ищут актёрские таланты
Наиболее яркие представители молодежи нашего города получили шанс проявить свои таланты и попасть...
Опасные кемеровчане разом лишили связи несколько многоэтажек
Известно, что из-за похищенного кабеля несколько многоэтажек остались без телефонной связи. Опасных...
Фото: в Новокузнецке испорчены граффити международного фестиваля
В прошлом году в Новокузнецке проходила «Неделя уличного искусства». В город приехали известные...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus