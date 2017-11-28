Новости Кузбасса

На минувшей неделе подведомственными учреждениями отдела культуры Полысаевского городского округа были организованы и проведены мероприятия, посвященные Международному Дню матери.

23 ноября 2017 года творческий коллектив МАУК «ДК «Полысаевец» организовали для МБУ «КЦСОН» праздничную концертную программу «Главное слово в нашей судьбе», где прозвучали самые добрые и тёплые слова в стихах и песнях любимым мамам и бабушкам, а так же музыкальные в исполнении вокального коллектива «Радость».

В концертном зале МБУ ДО «Детская школа искусств № 54» прошел праздничный концерт «Дорогая моя, милая моя...». Концертный зал школы был полон гостей, среди них - мамы, бабушки учеников, педагоги, именно им были посвящены слова признательности, благодарности, любви и уважения.

24 ноября во «Дворце культуры «Родина» состоялся праздничный концерт, посвященный самым дорогим и любимым людям – МАМАМ. Для гостей праздника прозвучали поздравления, самые нежные песни, яркие танцы и проникновенные стихи. Растроганные мамы со слезами умиления и счастья наблюдали за выступлениями ребят. Юные артисты подарили им по-настоящему прекрасный праздник, ни с чем несравнимые минуты радости от проявленного к ним внимания, заботы и тепла.

25 ноября 2017 года в читальном зале центральной городской библиотеки МАУК «Полысаевская ЦБС» прошел тематический вечер «Быть матерью – завидней доли нет». На мероприятие были приглашены члены клуба «Встреча». Гости праздника активно принимали участие в многочисленных конкурсах, с удовольствием напевали полюбившиеся мелодии. Закончился праздник дружным чаепитием.

25 ноября вновь в ДК «Родина» состоялся финал городского конкурса «ЗАГС - территория счастливых семей. Счастливая мама – счастливый ребенок». Проект направлен на создание в семьях теплых и доверительных отношений между родителями и детьми, путем проведения совместного досуга. В рамках данного проекта участники безвозмездно посетили: мастер- классы по кондитерскому делу, прикладному творчеству, подбору модного гардероба и неповторимого образа, занятия с инструкторами по плаванию и хореографии, психологические тренинги. Финалом проекта стало масштабное городское шоу, посвященное Международному Дню матери.