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На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд

С 12 июля до начала зимнего сезона на объекте капитального ремонта мост через реку Лебяжья (41 км участка трассы Р-255 "Сибирь" Подъезд к г.Томску) движение транспорта будет переключено на построенную объездную дорогу.

Это позволит мостовикам развернуть полномасштабные работы на сооружении.  Капитальный ремонт продлится до осени 2021 года.

В это время  предстоит заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетов,  укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение, уложить новую одежду ездового полотна.

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kuzbassnews.ru
12/07/2020
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