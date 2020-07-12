На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд

С 12 июля до начала зимнего сезона на объекте капитального ремонта мост через реку Лебяжья (41 км участка трассы Р-255 "Сибирь" Подъезд к г.Томску) движение транспорта будет переключено на построенную объездную дорогу.
Это позволит мостовикам развернуть полномасштабные работы на сооружении. Капитальный ремонт продлится до осени 2021 года.
В это время предстоит заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетов, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение, уложить новую одежду ездового полотна.
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