Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На некоторых дорогах Кемерова ограничена скорость движения до 40 км/час

В связи с ремонтными работами 5 сентября в Кемерово будут перекрыты часть дорожных полос на:

- ул. Ракитянского, от ул. Нахимова в сторону ул. Узкоколейная;

 - ул. Ермака, от ул. Притомская набережная до ул. Арочная;

- Легковой дороге в Кировский район.

На всем участке ремонта вводится ограничение скоростного режима до 40 км/час, о чем будут информировать дорожные знаки.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/09/2017
Общество
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МЧС предупреждает о теплой и сухой погоде с высокой пожароопасностью
Во вторник, 5 сентября, в губернии ожидается теплая погода, местами воздух прогреется от +23 до +26...
Роскомнадзор заблокирует ролик блогеров про Олега Тинькова
Роскомнадзор заблокирует опубликованный на YouTube-канале Nemagia ролик про «Тинькофф банк» и его...
Илья Середюк о строительстве: «Ни один объект не будет принят с недочётами»
Ни один объект не будет принят с недочётами, — отметил мэр. Глава Кемерова поручил структурным...
Пенсионер из Новокузнецка накинулся на продавца рынка с ножом
Новокузнечанин достал нoж и попытался напаcть на продавца. Мужчину задержали сотрудники павильона и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus