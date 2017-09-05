На некоторых дорогах Кемерова ограничена скорость движения до 40 км/час

МЧС предупреждает о теплой и сухой погоде с высокой пожароопасностью Во вторник, 5 сентября, в губернии ожидается теплая погода, местами воздух прогреется от +23 до +26...

Роскомнадзор заблокирует ролик блогеров про Олега Тинькова Роскомнадзор заблокирует опубликованный на YouTube-канале Nemagia ролик про «Тинькофф банк» и его...

Илья Середюк о строительстве: «Ни один объект не будет принят с недочётами» Ни один объект не будет принят с недочётами, — отметил мэр. Глава Кемерова поручил структурным...