На некоторых дорогах Кемерова ограничена скорость движения до 40 км/час

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В связи с ремонтными работами 5 сентября в Кемерово будут перекрыты часть дорожных полос на:
- ул. Ракитянского, от ул. Нахимова в сторону ул. Узкоколейная;
- ул. Ермака, от ул. Притомская набережная до ул. Арочная;
- Легковой дороге в Кировский район.
На всем участке ремонта вводится ограничение скоростного режима до 40 км/час, о чем будут информировать дорожные знаки.
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