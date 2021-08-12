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На новом участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» открыто транзитное движение

Открыто транзитное движение на новом участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Мариинском районе Кузбасса

По заказу ФКУ "Сибуправтодор" подрядчик выполнил основной объем работ на объекте строительства и реконструкции с 481 по 486 км, что позволило направить потоки транспорта по новому направлению.

Возведен новый путепровод над Транссибирской магистралью вместо одноуровневого переезда. Для автомобилистов это возможность безопасно пересекать железную дорогу и сократить время в пути. Также на 5-километровом участке выполнено переустройство существующей дороги по новой траектории – с ликвидацией опасного поворота и удобным подъездом к населенным пунктам Суслово и Знаменка. Всего в составе объекта 1,8 км реконструкции и 2,7 км нового строительства.

Сейчас рабочие приступили к разборке старого участка дороги и работам по рекультивации. Полностью реализация проекта будет завершена в сентябре нынешнего года (старт работ — октябрь 2019 года).

Строительство и реконструкция федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» на участке км 481 - км 485 входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).

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kuzbassnews.ru
12/08/2021
Общество
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Мариинск

Новости Кузбасса

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