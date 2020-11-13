На обходе Мариинска открыто сквозное движение транспорта

На объекте достроили вторую транспортную развязку, расположенную на 465 км трассы Р-255 «Сибирь» с подъездами к ней. Теперь новая объездная дорога на всём протяжении открыта для транзитного транспорта.



ФКУ «Сибуправтодор» завершает строительство обхода города Мариинска в Кемеровской области, начатое в 2015 году. В августе нынешнего года ввели в строй 16 из 19 километров обхода с развязкой на км 436 и мостом через реку Кию. Это позволило переключить на новую дорогу транспортные потоки со старого направления трассы Р-255 «Сибирь», проходившего через город Мариинск. Для выхода на трассу Р-255 на период дальнейшего строительства временно задействовали дорогу к селу Раевка. Сегодня основной объём работ на объекте выполнен: возведена вторая транспортная развязка, которая выводит транспорт на Р-255, уложено асфальтобетонное покрытие на всём протяжении дороги. Строители занимаются инженерным обустройством объекта, но уже сейчас транспортный обход функционирует в полном объёме.



«Реализация проекта запланирована до осени 2021 года, тем не менее, уже в нынешнем году нам удалось освободить город Мариинск от транзитного транспорта, - отмечает начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев. – Это одна из самых масштабных дорожных строек в Западной Сибири на сегодня, объект федерального национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», дорога, которую много лет ждали жители Мариинского района и многие автомобилисты. Запуск сквозного движения на объекте считаю большим достижением уходящего года».