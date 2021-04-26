На пилораме в пожаре погиб мужчина

25 апреля текущего года поступило сообщение о том, что в подсобном помещении пилорамы в Промышленновском районе после тушения пожара обнаружено тело 37-летнего мужчины.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что пострадавший работал на пилораме разнорабочим. В дневное время в подсобном помещении он распивал спиртное, курил. Вечером местные жители увидели огонь в хозяйственной постройке, вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили в помещении тело мужчины. По предварительным данным, очаг пожара располагался в подсобном помещении на полу, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибшего.
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