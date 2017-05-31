На Поднебесных Зубьях погибла туристка из Топок

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44-летняя женщина, отдыхавшая на Поднебесных Зубьях, пропала две недели назад. Жительница Топок приехала в заповедник Кузнецкий Алатау, чтобы покорять горный пик Поднебесный и исчезла.
Поисковая операция была безрезультатной. Лишь две недели спустя в Куприяновском обнаружили ее тело.
Предположительно, женщина, имевшая большой опыт пешего туризма, не прислушалась к работникам приюта, просившим ее не совершать восхождения в одиночку и ушла на пик. Однако, поднявшись туда, она, скорее всего, в тумане ошиблась дорогой и вместо «Рубановского стана» вышла к берегу полноводного Куприяновского ручья. Туристку сорвало с берега поднявшейся из-за половодья ледяной водой.
31/05/2017
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