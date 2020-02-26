На Поднебесных Зубьях спасли косулю

17 февраля в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» был доставлен самец косули. Обстоятельства обнаружения косули рассказал сам спаситель животного. По его словам, животное пыталось уйти от собак, но этому мешали снежные сугробы, в которых застревало, порой по самую шею, животное. Спустя некоторое время, спасителю, оказавшийся жителем г. Новокузнецка, удалось вызволить животное из снежного плена и уже вскоре оно было доставлено в экологический центр.

К счастью, свора собак так и не успела навредить этому небольшому оленю физически. Но пережитый страх и стресс потребуют определенного времени для восстановления. Сейчас самец косули находится в просторном вольере, который он делит с косуленком по имени Кир. На данный момент в экоцентре находится уже пять особей косули: старая пара из Тебы (они же и родители Кира; опекаются разрезом «Кийзасский»), а также доставленный из Калтана в конце декабря и покусанный собаками самец, чья реабилитация и восстановление идут полным ходом. Как оказалось, спасенный самец косули совсем молод: его примерный возраст – примерно один год и сейчас он уже с гордостью носит свои небольшие рожки

Предварительно можно сказать, что шансы на возвращение в природу спасенного животного достаточно высоки. Но в экологическом центре он пробудет как минимум до весны, пока не сойдет снег. Всему виной как раз-таки то, что высота снежного покрова в горах и предгорьях Алатау очень высока, поэтому подавляющая масса копытных (маралы, лоси и собственно косуля) с наступлением холодов мигрируют в менее заснеженные районы Хакасии и Кемеровской области, возвращаясь на свои прежние стации весной. Глубокий снег представляет большую опасность не только для маленьких косуль, но и для куда более крупных маралов и лосей – они застревают в сугробах, тем самым подвергая себя риску замерзнуть или стать легкой добычей каких-либо хищников или браконьеров.Сейчас спасенный самец косули постепенно осваивается в экоцентре. Пока он ведет себя осторожно, стараясь не попадаться на глаза людей. Но это даже плюс, ведь чем меньше животное привыкает к человеку, тем у него больше шансов на выживание в дикой природе.

Фото: пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»