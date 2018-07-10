На портале ЕГИССО начал работу Личный кабинет получателя социальных услуг

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения в тестовом режиме заработал «Личный кабинет получателя социальных услуг», а также запущен тестовый вариант специального Социального калькулятора.

Войти на личную страницу можно со стационарного компьютера, ноутбука и другого электронного устройства. Для доступа к персональной информации, содержащейся в Личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Зайдя в личный кабинет системы, человек может посмотреть, какие меры социальной поддержки ему положены. Если он не является их получателем, то информация об этом будет отражаться на странице кабинета. Особенно данная опция актуальна для тех, кто получает социальные выплаты по линии различных ведомств. Благодаря ЕГИССО человек сможет получить всю информацию о своих правах на социальные выплаты, вплоть до дат их назначения и перечисления.

Также на сайте ЕГИССО запущен тестовый вариант нового электронного сервиса «Социальный калькулятор», который позволит гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг. Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Напомним, что Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) создана для улучшения информированности граждан о правах на социальное обеспечение, повышения уровня и качества жизни граждан, которые нуждаются в социальной помощи, путём оказания государственной поддержки на основе принципов адресности и нуждаемости. Оператором системы является Пенсионный фонд России.

В ходе подготовительной работы Кемеровская область стабильно занимала лидирующие позиции среди других регионов России как по сбору, так и по загрузке данных о получателях различных мер социальной поддержки. Сейчас в Кузбассе в ЕГИССО загружено 19,5 миллионов фактов назначения мер социальной поддержки, получателями которых являются более 841 тысячи человек.