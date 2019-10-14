На прошлой неделе в Кемерово эвакуировали 45 автомобилей-нарушителей

Специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку 45 транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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