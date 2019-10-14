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На прошлой неделе в Кемерово эвакуировали 45 автомобилей-нарушителей

Специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку 45 транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения.

 

 

 

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
14/10/2019
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