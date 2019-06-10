На разрезе «Кийзасский» в Мысках произошел сход горной массы

В Кузбассе назначен советник губернатора по здравоохранению Заслуженный врач РФ Леонид Барбараш стал внештатным советником губернатора Кузбасса по...

В Кемерове временно не работает светофор Сегодня, 10 июня, в Кемерове на одном из перекрёстков временно не работает светофор. Это связано с...

В Кузбассе нечаянно подожгли турбазу В Топках ночью произошёл пожар на муниципальной турбазе, сообщили Сибдепо в пресс-службе областного...