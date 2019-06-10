На разрезе «Кийзасский» в Мысках произошел сход горной массы

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7 июня в Мысках на угледобывающем предприятии ООО «Разрез Кийзасский» на участке отвала пород произошел сход (оползень) горной массы. Погибших и пострадавших нет, объем сошедшей горной массы на данный момент устанавливается.
Прокуратурой области в связи с этим организована проверка, проведение которой поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, Новокузнецкой природоохранной прокуратуре и прокуратуре Мыски.
К проверке будут привлечены специалисты контролирующих органов в сфере охраны окружающей среды и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Фото из открытых источников
10/06/2019
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