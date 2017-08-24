22 августа в городскую больницу Междуреченска с территории разреза «Междуреченский» доставили 43-летнего машиниста бульдозера с открытой черепно-мозговой травмой. В больнице мужчина умер.
Следователи установили, что рабочий залез на крышу бульдозера, чтобы поправить спутниковый локатор. Мужчина не удержался и упал вниз, ударившись головой о гусеницу.
Очевидцы вызвали «скорую помощь», с травмой головы мужчину госпитализировали. Однако спасти его не удалось, в ходе реанимационных мероприятий в медицинском учреждении он скончался.
24/08/2017
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Комментарии
Ага датчик навигатора он залез туда фольгой обмотать чтобы дизель стырить 150 процентов инфа