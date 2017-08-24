Комментарии

22 августа в городскую больницу Междуреченска с территории разреза «Междуреченский» доставили 43-летнего машиниста бульдозера с открытой черепно-мозговой травмой. В больнице мужчина умер.

Следователи установили, что рабочий залез на крышу бульдозера, чтобы поправить спутниковый локатор. Мужчина не удержался и упал вниз, ударившись головой о гусеницу.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», с травмой головы мужчину госпитализировали. Однако спасти его не удалось, в ходе реанимационных мероприятий в медицинском учреждении он скончался.