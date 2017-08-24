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На разрезе «Междуреченский» машинист погиб, упав с бульдозера

22 августа в городскую больницу  Междуреченска с территории  разреза «Междуреченский» доставили 43-летнего машиниста бульдозера с открытой черепно-мозговой травмой. В больнице мужчина умер.

Следователи установили, что рабочий залез на крышу бульдозера, чтобы поправить спутниковый локатор. Мужчина не удержался и упал вниз, ударившись головой о гусеницу.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», с травмой головы мужчину госпитализировали. Однако спасти  его  не удалось,  в ходе реанимационных мероприятий в медицинском учреждении он скончался.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Происшествия
Междуреченск

Комментарии

Ага датчик навигатора он залез туда фольгой обмотать чтобы дизель стырить 150 процентов инфа

 
24/08/2017
Новости Кузбасса

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