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На развитие малого бизнеса в Кузбассе из федерального бюджета направят почти 1 млрд рублей

О ситуации в курируемой отрасли рассказал заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин.
По решению губернатора области в 8 раз увеличили областное финансирование по государственной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014 – 2021 годы» (с 16 млн рублей до 124 млн рублей).

Кроме того, Кемеровской области предоставлена федеральная субсидия, в 15 раз превышающая прежнее финансирование. Размер субсидии в 2019 году составит 946 млн рублей. В России такую сумму получили всего три региона: Свердловская, Новосибирская области и Кузбасс.

В 2019 году впервые финансирование получат предприниматели всех моногородов Кузбасса, которые ведут социальный бизнес. Раньше такую помощь получали предприниматели только тех моногородов, которые имели статус ТОСЭР. В настоящий момент в Кузбассе четыре ТОСЭР (в Юрге, Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске), а количество резидентов – 31. По проектам резидентов кузбасских ТОСЭР привлечен почти 1 млрд рублей инвестиций и создано более 500 рабочих мест.

Также в 2019 году в Кузбассе будет открыт первый Региональный центр экспорта, на его создание и функционирование направят более 68 млн рублей ( 5 млн – из областного бюджета, 63 млн – из федерального бюджета).

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Анжеро-Судженск
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Юрга
kuzbassnews.ru
21/02/2019
Общество
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