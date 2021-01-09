На Рождество в Кузбассе появился на свет 61 ребенок

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7 января 2021 года в регионе родились 36 мальчиков и 25 девочек.
«Семьи, в которых малыши родились в этот праздничный день, получат по 10 тысяч рублей в рамках кузбасской акции «Родился ребенок», а также медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой. Аналогичные выплаты получили родители детей, появившихся на свет в первый день года», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Лидером по количеству новорожденных стал Новокузнецк – 24 малыша. В Кемерове 7 января родились 22 ребенка, в Киселевске – 4 младенца, в Юрге появились на свет 3 новых жителя региона. В Междуреченске и Ленинске-Кузнецком родилось по 2 ребенка, по одному малышу родилось в Полысаеве, Промышленной и Верх-Чебуле.
09/01/2021
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