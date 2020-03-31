На сайте «Писатели Кузбасса – детям» выложена полнотекстовая коллекция книг для детей

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества предлагает своим читателям на каникулах посетить сайт «Писатели Кузбасса – детям». Электронная коллекция уникальна: многие из книг кузбасских авторов находятся в библиотеке сегодня в единственном экземпляре.



Сайт будет интересен детям дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов. Кроме того, он станет полезным информационным ресурсом для специалистов в области детской литературы, краеведения, библиотекарей, учителей и родителей.



Произведения для разных возрастных групп пользователей выделены в три самостоятельные рубрики: от 0 до 6, от 7 до 11 и от 12 до 15 лет.



Имена писателей представлены в разделе «Писатели от А до Я».



Каждое имя писателя содержит краткую биографию, список изданий о жизни и творчестве, списки произведений, как отдельно изданных, так и в сборниках и периодических изданиях. Данная часть ресурса построена по принципу библиографического словаря. Важным составляющим раздела являются полные тексты произведений - книги можно открыть в полноэкранный режим и прочитать.



В разделе «В помощь профессионалу» представлены методико-библиографические материалы по творчеству писателей.



Также представлены фамилии художников-иллюстраторов, которые создавали иллюстрации к произведениям конкретного автора.