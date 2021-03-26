На службу в пожарную охрану Новокузнецка требуются водители

11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу набирает сотрудников на должность «водитель пожарного автомобиля».
Требования к кандидатам на должность водителя:
- возраст до 35 лет
- образование не ниже полного среднего
- годные по состоянию здоровья
- наличие категории не менее «B», «C»
- российское гражданство
- стаж работы водителем - не менее года по трудовой книжке
(либо служба в вооруженных силах в должности водителя)
- отсутствие судимости
Условия прохождения службы:
- график работы сутки через трое
- льготный стаж - 20 лет
- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск
(на сотрудника и одного члена семьи)
За справками обращаться: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 3а
Тел. 8(3843) 74-43-04 (отдел кадров)
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