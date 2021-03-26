На службу в пожарную охрану Новокузнецка требуются водители

11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу набирает сотрудников на должность «водитель пожарного автомобиля».

Требования к кандидатам на должность водителя:



- возраст до 35 лет

- образование не ниже полного среднего

- годные по состоянию здоровья

- наличие категории не менее «B», «C»

- российское гражданство

- стаж работы водителем - не менее года по трудовой книжке

(либо служба в вооруженных силах в должности водителя)

- отсутствие судимости



Условия прохождения службы:

- график работы сутки через трое

- льготный стаж - 20 лет

- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск

(на сотрудника и одного члена семьи)

За справками обращаться: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 3а

Тел. 8(3843) 74-43-04 (отдел кадров)