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На службу в пожарную охрану Новокузнецка требуются водители

11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу набирает сотрудников на должность «водитель пожарного автомобиля».

Требования к кандидатам на должность водителя:


- возраст до 35 лет 
- образование не ниже полного среднего 
- годные по состоянию здоровья 
- наличие категории не менее «B», «C» 
- российское гражданство 
- стаж работы водителем - не менее года по трудовой книжке  
(либо служба в вооруженных силах в должности водителя) 
- отсутствие судимости


Условия прохождения службы: 
- график работы сутки через трое 
- льготный стаж - 20 лет 
- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск  
(на сотрудника и одного члена семьи)

 

За справками обращаться: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 3а

Тел. 8(3843) 74-43-04 (отдел кадров)

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Общество
Новокузнецк
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