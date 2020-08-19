На спортплощадке в поселке Новоивановский уложено травмобезопасное покрытие

Три года назад на территории школы была установлена современная универсальная спортивная площадка. Зимой здесь можно играть в хоккей, а летом – в волейбол, баскетбол и футбол. Однако до сегодняшнего времени у площадки не хватало важного элемента – резинового покрытия.

Благодаря организационной работе проведенной администрацией Чебулинского округа, в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» на спортплощадке было уложено методом напыления резиновое покрытие. Также здесь нанесена разметка игровых полей.