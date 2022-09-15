На станции Белово почти шестьдесят пассажиров воспользовались возможностью проверить и погасить задолженности

На железнодорожном вокзале станции Белово сотрудники транспортной полиции совместно с сотрудниками региональной службы судебных приставов провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Любой из пассажиров мог узнать о наличии задолженностей в мобильном пункте проверки граждан и при необходимости - погасить их на месте. Такой возможностью воспользовались почти 60 человек.

Сотрудники транспортной полиции напомнили, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания), в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово также обратили особое внимание пассажиров на необходимость соблюдения правил кибербезопасности, в частности при совершении дистанционных покупок или оплате услуг, в том числе при онлайн оформлении и приобретении железнодорожных и авиабилетов. Они рассказали, как не стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий и телефонии, и призвали позаботиться о родственниках старшего возраста, разъяснив им порядок действий в подозрительных ситуациях.

Кроме того, юрисконсульт правового направления ЛО МВД России на станции Белово Юлия Коновалова ответила на вопросы жителей региона в сфере транспортной безопасности, а также трудового, пенсионного законодательства, мер социальной поддержки.

Фото: линейный отдел (ЛО) МВД России на станции Белово