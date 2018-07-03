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На строительство последнего участка дороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» направят 1 млрд рублей

Первая в Сибири высокоскоростная автотрасса с разрешенной скоростью – 130 км/ч строится в регионе с 2007 года. На сегодняшний день открыто движение на 50 км дороги. Введенная в эксплуатацию часть автобана отвечает самым современным требованиям по безопасности движения. Дорога оснащена комплексом элементов интеллектуальной транспортной системы управления дорожным движением.

Сейчас строится последний участок протяженностью 17,6 км: от с. Чусовитино до п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района, который соединит все части автодороги «Кемерово-Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк» и откроет первоклассное четырехполосное движение от Кемерово до Новокузнецка.

По решению правительства РФ под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, на строительство последнего участка дороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» в Кузбасс дополнительно поступит 1 млрд рублей.

Общество
Топ
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Общество
Топ
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
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