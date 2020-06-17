На строящемся участке трассы Р-255 в Кемеровской области меняется схема движения транспорта

Строители завершают устройство объездной дороги на объекте реконструкции федеральной трассы Р-255 «Сибирь» км 481 - 486+500 в Мариинском районе Кемеровской области. С 18 июня на неё будет переключено движение транзитного транспорта на период дальнейших строительно-монтажных работ.
Запуск объездной дороги близ кольцевого пересечения даст возможность развернуть работы по строительству нового участка и устройству подъездов к населённым пунктам Суслово и Знаменка – на этот этап по плану отводится около двух месяцев. Одновременно рабочие сооружают ещё одну объездную дорогу – по другую сторону железнодорожных путей, на участке будущего уширения существующей трассы. К масштабным работам по возведению путепровода над Транссибом планируется приступить в июле текущего года.
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