На строящемся участке трассы Р-255 в Кемеровской области меняется схема движения транспорта

Строители завершают устройство объездной дороги на объекте реконструкции федеральной трассы Р-255 «Сибирь» км 481 - 486+500 в Мариинском районе Кемеровской области. С 18 июня на неё будет переключено движение транзитного транспорта на период дальнейших строительно-монтажных работ.

Запуск объездной дороги близ кольцевого пересечения даст возможность развернуть работы по строительству нового участка и устройству подъездов к населённым пунктам Суслово и Знаменка – на этот этап по плану отводится около двух месяцев. Одновременно рабочие сооружают ещё одну объездную дорогу – по другую сторону железнодорожных путей, на участке будущего уширения существующей трассы. К масштабным работам по возведению путепровода над Транссибом планируется приступить в июле текущего года.