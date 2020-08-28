На строящемся участке трассы Р-255 в Кузбассе открыт новый подъезд к населенным пунктам

Новая подъездная дорога к сёлам Суслово и Знаменка построена в рамках реконструкции участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» км 481-486 в Мариинском районе, на месте разобранного кольцевого пересечения. В целом работы на объекте продолжаются согласно графику. Заказчик работ — Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).



В составе объекта – 1,8 км реконструкции и 2,7 км нового строительства. На сегодня устроили 700 метров нового земляного полотна с рабочим слоем покрытия на месте разобранной дорожной одежды и насыпи старого направления, приступили к монтажу водопропускных труб.



Одновременно мостовики продолжают возведение опор путепровода над железнодорожными путями Транссибирской магистрали, готовятся к устройству ригелей, которые соединят между собой вертикальные элементы конструкции сооружения и будут выполнять несущую функцию для пролётных строений. Новый путепровод избавит водителей от необходимости следовать через переезд на км 483.



Объект входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Окончание работ – в 2021 году.