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На трассе «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись иномарка и автобус

17 февраля около 12:00 в полицию Березовского поступила информация о том, что на 4 километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» произошло столкновение автомобиля «Опель Астра» и пассажирского автобуса, следовавшего в направлении областного центра.  Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. В результате автоаварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, травмы различной степени тяжести получили 3 пассажира автобуса.

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