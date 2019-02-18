На трассе «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись иномарка и автобус

17 февраля около 12:00 в полицию Березовского поступила информация о том, что на 4 километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск» произошло столкновение автомобиля «Опель Астра» и пассажирского автобуса, следовавшего в направлении областного центра. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. В результате автоаварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, травмы различной степени тяжести получили 3 пассажира автобуса.