На вооружение кузбасских пожарных-спасателей поступило 25 единиц новой техники

Новые пожарные автоцистерны на базе автомобиля «Урал» будут введены в боевые расчеты пожарно-спасательных частей городов Кемерово, Березовский, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Юрга, Новокузнецк, Калтан, а также в поселков Яя, Ижморский, Яшкино, Итатский, Тисуль, Верх-Чебула.

Пожарная автоцистерна на базе автомобиля «Урал» перевозит 6 тонн воды, 420 литров пенообразователя. Машина укомплектована современным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным инструментом, системами связи. Так автомобиль оснащен сигнальным громкоговорящим устройством, видеорегистратором, навигатором. Его отличают повышенная проходимость, удобный обзор, комфортные условия для личного состава.

Также на вооружение Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу поступил мобильный комплекс информирования населения на базе шасси КАМАЗ. Он обладает высокой проходимостью, оборудован современными техническими и стационарными средствами связи, обеспечивает информирование и оповещение населения путем трансляций текстовой, звуковой и видеоинформации. МКИОН способен принимать телевизионный сигнал и транслировать его для населения на собственном светодиодном экране, а также осуществлять прием и трансляцию видеосигнала с системы управления беспилотного летательного аппарата.

Все автомобили получены по федеральной целевой программе МЧС России, направленной на обновление парка пожарной техники.