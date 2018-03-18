На выборах Президента Российской Федерации в Тяжинском районе работали 42 избирательных участка

В этот день здесь прошли различные мероприятия: дегустация блюд национальной кухни народов России, выставки произведений мастеров декоративно-прикладного искусства, детские игровые программы, ярмарки и конкурсы. Лучшие творческие коллективы района выступили на избирательных участках с концертными программами.

На участке в Тяжинском агропромышленном техникуме преподаватель Галина Алексеевна Жогина представила землякам композицию из кукол лоскутного шитья «Хоровод дружбы», а преподаватель Тяжинской детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова познакомила земляков с искусством плетения соломкой.

На избирательных участках продавалась продукция местных товаропроизводителей – выпечка, пирожные, колбасы, шашлыки. Здесь тяжинцы могли приобрести газеты, журналы, канцелярские принадлежности, а также семена, садово-огородный инвентарь или получить талон на парикмахерские услуги со скидкой. Соцработники проводили индивидуальные консультации по мерам социальной поддержки.

Все избиратели могли измерить артериальное давление. Медики предлагали землякам памятки по профилактике гриппа, сахарного диабета, гипертонии. Ребятишек в день выборов Президента Российской Федерации на избирательных участках бесплатно угощали мороженым.