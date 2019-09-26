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На ярмарку за консультацией

В Юрге состоялась многопрофильная ярмарка вакансий, на которой присутствовали представители 12 предприятий и организаций различных сфер деятельности. Они предлагали соискателям более 200 вакансий - вариантов для трудоустройства. На мероприятие пришли граждане, которые в настоящий момент не трудоустроены, и желающие сменить место работы.

На ярмарке консультировали сотрудники Управления ПФР в г. Юрге Кемеровской области - руководитель клиентской службы Ольга Владимировна Давыдчик и главный специалист-эксперт отдела назначения пенсий Анастасия Сергеевна Новикова. Посетители и представители предприятий смогли задать интересующие их вопросы специалистам УПФР. Присутствующих интересовали вопросы изменения в пенсионном законодательстве, сроки выхода на пенсию по новому, о подтверждении статуса предпенсионера. Разъяснили гражданам и о заблаговременной работе по оценке пенсионных прав, об условиях установления страховых пенсий и формировании пенсионных баллов. Также многих интересовала информация, касающаяся использования электронных сервисов ПФР.

Все обратившиеся за консультацией получили тематические брошюры и лифлеты ПФР.

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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