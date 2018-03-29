На юге Кузбасса паводковую обстановку будут отслеживать специалисты МЧС России

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Группа контроля за паводковой обстановкой на юге Кузбасса ГУ МЧС по Кемеровской области начала дежурство в Калтане.
В составе группы 20 специалистов. У них на вооружении 9 единиц высокопроходимой техники, в том числе передвижной пункт управления на базе автомобиля «КамАЗ» с возможностью продолжительной автономной работы в районе чрезвычайной ситуации, а также аэробот, который способен передвигаться по воде, мелководью, льду, снегу, шуге, а также и по суше.
Планируется применение беспилотных летательных аппаратов. С их помощью будут проводить аэровизуальный мониторинг подтапливаемых территорий с возможностью трансляции изображения.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.
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