На юге Кузбасса паводковую обстановку будут отслеживать специалисты МЧС России

Группа контроля за паводковой обстановкой на юге Кузбасса ГУ МЧС по Кемеровской области начала дежурство в Калтане.

В составе группы 20 специалистов. У них на вооружении 9 единиц высокопроходимой техники, в том числе передвижной пункт управления на базе автомобиля «КамАЗ» с возможностью продолжительной автономной работы в районе чрезвычайной ситуации, а также аэробот, который способен передвигаться по воде, мелководью, льду, снегу, шуге, а также и по суше.

Планируется применение беспилотных летательных аппаратов. С их помощью будут проводить аэровизуальный мониторинг подтапливаемых территорий с возможностью трансляции изображения.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.