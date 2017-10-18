На золоторудном прииске выявили 12 нелегальных мигрантов

В Гурьевском районе полицейские обнаружили на золоторудном прииске 12 иностранцев из стран Восточной Азии.
Все они трудились без разрешения на работу, а въезд на территорию России осуществили по туристической визе, которая не и предполагает трудовую деятельность. Проживали нелегалы в бараке, оборудованном непосредственно на территории прииска.
За нарушение законодательства Российской Федерации, суд вынес решение о выдворении иностранных граждан за пределы России.
Кроме этого, за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечен и предприниматель, занимающийся добычей драгоценных металлов. В отношении него составлены 12 протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Общая сумма наложенных на нарушителя административных штрафов составила 96 000 рублей.
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