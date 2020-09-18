Набор социальных услуг: 12 дней на раздумья

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что у федеральных льготников осталось 12 дней, чтобы определиться с выбором способа получения набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год. До 1 октября им предстоит выбрать, в натуральном или денежном эквиваленте в будущем году они хотели бы получать НСУ.

Набор услуг в натуральном виде предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В денежном эквиваленте НСУ представляет собой выплату в 1155,06 рублей в месяц.

Данная государственная социальная помощь предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже сделал свой выбор на этот год и не изменил своего решения на 2021 год, обращаться в ПФР не нужно.

Заявление о способе получения НСУ лучше всего подать на сайте Пенсионного фонда, направив электронное заявление через Личный кабинет гражданина. Также можно написать заявление в многофункциональном центре предоставления госуслуг (МФЦ) рядом с домом или в клиентской службе ПФР.