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Начались выплаты на детей от 3 до 16 лет

В День защиты детей Отделение ПФР по Кемеровской области обеспечило выплаты около 3 млрд рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. По 10 тыс. рублей получили 285,4 тысячи кузбасских детей.

Выплаты 10 тыс. рублей получают родители, подавшие заявление до 25 мая включительно. По заявлениям, поступившим позже, выплаты пройдут в установленные законом сроки: пять рабочих дней на рассмотрение, три рабочих дня – на перечисление средств.

Напомним, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей после Указа президента Владимира Путина от 11 мая. Средства предоставляются на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права семьи на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 г. только через Портал госуслуг, а также через клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры.

Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. Личное обращение необходимо, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации» размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Общество
kuzbassnews.ru
01/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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