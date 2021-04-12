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Начальник кузбасской Росгвардии принял участие в смотре готовности сил и средств в паводкоопасный сезон

    В областном центре оценили готовность спасательной группировки в паводкоопасный сезон. В мероприятии принял участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, глава региона Сергей Цивилев, а также руководители МЧС, МВД и других экстренных служб. В смотре была представлена спасательная техника, вездеходы, маломерные суда, а также беспилотные летательные аппараты войск правопорядка.

    Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в рамках межведомственного взаимодействия при осложнении обстановки обеспечит аэровизуальное обследование русел кузбасских рек. Применение беспилотников в случае необходимости позволит своевременно проинформировать экстренные службы и население о действиях при угрозе наводнения.

    В паводкоопасных районах Росгвардия усиливает меры по охране общественного порядка и сохранности имущества граждан. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводят с владельцами оружия профилактическую работу по предупреждению утрат и хищения гражданского арсенала.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/04/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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