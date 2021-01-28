Начальник территориального управления Росгвардии по Кузбассу наградил отличившихся школьников

В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель встретился с воспитанниками класса Росгвардии школы №74, а также с их наставниками из спецподразделений войск правопорядка и МВД.

Генерал-майор Кель отметил спортивные и общественные достижения кемеровских школьников. Среди награжденных - победители областного чемпионата по универсальному бою. Юрий Викторович вручил юным бойцам краповые тельняшки и почетные грамоты. Также ребятам были присвоены первые в их жизни кадетские звания вице-ефрейторов. Руководитель войск правопорядка пожелал школьникам добиваться успехов не только в спорте, но и в учебе.

Кроме этого, начальник территориального управления поблагодарил наставников ребят. Представителям СОБР «Символ», отряда специального назначения «Кузбасс», полицейского спецназа «Гром» генерал-майор Кель вручил благодарственные письма, отметив, что для детей офицеры и бойцы спецподразделений являются примером для подражания и настоящими героями.

Кемеровские спецназовцы активно участвуют в учебной и общественной жизни школьников. Сотрудники и военнослужащие силовых ведомств проводят для учащихся профильного класса Росгвардии занятия по начальной военной подготовке, организовывают полевые выходы, обучают основам безопасности жизнедеятельности и выживанию в экстремальных условиях. Кроме этого, юнгвардейцы вместе со старшими товарищами встречаются с ветеранами, помогают увековечивать память погибших героев-земляков и приобщаются к военной истории своего Отечества.