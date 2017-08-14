Начальником департамента промышленности Кузбасса назначен Леонид Старосвет

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14 августа на должность начальника департамента промышленности Кемеровской области назначен уроженец Киселевска 34-летний Леонид Старосвет.
В 2005 году Леонид Старосвет окончил Сибирскую государственную автомобильную академию (Омск), по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация – инженер.
Трудовую деятельность начал с должности инженера на «Кузбасстранс» (Кемерово).
С 2006 по 2013 годы работал на различных руководящих постах на предприятиях региона: «Вахрушевец», «ТД-Трейд-КНК», «ТК Регион 42», «Разрез Киселевский».
С 2013 года занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.
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