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Начальником департамента промышленности Кузбасса назначен Леонид Старосвет

14 августа на должность начальника департамента промышленности Кемеровской области назначен уроженец Киселевска 34-летний Леонид Старосвет.

В 2005 году Леонид Старосвет окончил Сибирскую государственную автомобильную академию  (Омск), по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация – инженер.
Трудовую деятельность начал с должности инженера на «Кузбасстранс» (Кемерово).

С 2006 по 2013 годы работал на различных руководящих постах на предприятиях региона: «Вахрушевец», «ТД-Трейд-КНК», «ТК Регион 42», «Разрез Киселевский».

С 2013 года занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.

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kuzbassnews.ru
14/08/2017
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