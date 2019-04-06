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Начался весенний призыв на военную службу

Состоялось первое заседание призывной комиссии под председательством главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина.
В ходе весеннего призыва из района в Вооруженные Силы России отправятся 25 человек. В этом году 6 молодых людей изъявили желание поступать в военные учебные заведения. Во многом это результат совместной профориентационной работы военного комиссариата и образовательных учреждений района.
Военный комиссар Тяжинского и Тисульского районов Иван Васильевич Жилин отметил, что, как и прежде новобранцы могут взять с собой на место службы сотовые телефоны. Для соблюдения военной тайны они должны быть без видеокамеры и диктофона. В этом году есть новшество – призывник без прописки может встать на воинский учет в военкомате по месту учебы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/04/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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