Начался весенний призыв на военную службу

Состоялось первое заседание призывной комиссии под председательством главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина.
В ходе весеннего призыва из района в Вооруженные Силы России отправятся 25 человек. В этом году 6 молодых людей изъявили желание поступать в военные учебные заведения. Во многом это результат совместной профориентационной работы военного комиссариата и образовательных учреждений района.
Военный комиссар Тяжинского и Тисульского районов Иван Васильевич Жилин отметил, что, как и прежде новобранцы могут взять с собой на место службы сотовые телефоны. Для соблюдения военной тайны они должны быть без видеокамеры и диктофона. В этом году есть новшество – призывник без прописки может встать на воинский учет в военкомате по месту учебы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По данным следствия, родители привели переночевать детей у бабушки и дедушки, чтобы почистить печь...
|
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в южную столицу Кузбасса...
|
2 апреля начала освобождаться ото льда река Мундыбаш, в ночь со 2-го на 3-е произошло вскрытие Томи...
|
Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитался о своих доходах. Согласно информации,...