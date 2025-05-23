Смотритель музея «Береста Сибири» - филиала музея-заповедника «Мариинск исторический» Маргарита Леонидовна Пятаева победила в номинации «Музейный смотритель» Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

Наряду с выполнением учетно-хранительской работы Маргарита Леонидовна активно участвует в музейных программах «Берестенок», «Азбука ремесла», а также в оформлении тематических выставок. Кроме того, она создала уникальный квест «Музей и дети».

Национальная премия имени Д. С. Лихачева учреждена Министерством культуры России для поддержки и поощрения людей, вносящих вклад в развитие музейной отрасли. В этом году свои достижения в сфере музейного дела представили более 76 регионов, было отправлено свыше 700 заявок.

Фото: Музей-заповедник «Мариинск исторический»