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Национальную шорскую премию «Шапкай-2018» вручили в Мысках

В Городском центре культуры Мысков вручили национальную премию "Шапкай-2018".

Обладателями премии стали люди и общественные организации, внесшие значительный вклад в национально-культурное развитие коренного малочисленного народа-шорцев. Это деятели культуры, спорта и промышленности.

В номинации «Прорыв 2018 года» победили Татьяна Тыдыякова (серебряный призер Первенства Европы по тяжелой атлетике), Полина Кыдымаева (Мисс тюркская красавица – 2018) и коллектив Сельского дома культуры п. Чувашка.

В номинации «Твори добро» премию «Шапкай-2018» вручили ветерану труда Фаине Арбачаковой.
Чылтыс Таннагашева стала обладательницей премии в номинации «Лучшая исполнительница шорских национальных песен».

Премию вручили Таштагольской общественной организации шорского народа «Таглыг-Шор» (паштык Мария Идигешева), Междуреченскому обществу коренного населения «Алтын Шор» (председатель Евгения Первакова), Осинниковской городской общественной организации «Общество Шория – Тагтагал» (председатель Валентина Комзычакова), Новокузнецкому обществу коренного малочисленного народа – шорцев «Алба (Соболь) (председатель Любовь Роева, Центру шорской культуры «Аба-тура» (Светлана Ачолова).

Культура
Междуреченск
Мыски
Осинники
Таштагол
kuzbassnews.ru
24/12/2018
Культура
Междуреченск
Мыски
Осинники
Таштагол
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