Надёжность на века: энергетики отметили 75-летний юбилей кузбасской энергосистемы

Сотрудники и ветераны кузбасского филиала «МРСК Сибири» приняли участие вторжественном мероприятии, посвященном 75-летию региональной энергосистемы. Встреча нескольких поколений энергетиков, руководителей предприятий и представителей администрации Кемеровской области в честь значимой юбилейной даты прошла в поселке Инской города Белово.

На протяжении 75 лет кузбасская энергосистема с каждым годом увеличивает динамику развития: цифровизация электросетевого комплекса, дополнительные вложения в надежность электроснабжения, реконструкция линий, строительство сетевой инфраструктуры в отдаленных уголках Кузбасса. Очевидно, что современная энергетика становится локомотивом промышленности и экономики Кузбасса и заслуга в этом людей, преданных своему делу. В гуле трансформаторов они слышат «биение сердца» подстанции, а в километрах проводов видят нити, связывающие судьбы нескольких поколений. Правильно говорят, энергетики – это особая каста профессионалов, для которых работа давно стала образом жизни. Не случайно одна из крупнейших энергосетевых компаний Сибири годами растит под своим крылом целые династии.

Трудовой стаж Виктора Петровича Геруцкого перешагнул далеко за 30 лет. За эти годы энергетик успел поработать электромонтером распределительных сетей, мастером, диспетчером и главным инженером, причем, не меняя основного места «профессиональной дислокации». Тяжинский РЭС он с уверенностью называет своим вторым домом. Сейчас трудовой путь отца в большой энергетике продолжают два его сына.

«Я счастлив, что сыновья пошли по моим стопам, - рассуждает Виктор Петрович. – Энергетика – это «вторая армия». Непростая профессия закаляет характер, учит дисциплине и исполнительности. Для меня кузбасская энергосистема остается большой научной лабораторией – непаханое поле для новых исследований и открытий. Здесь постоянно идут поиски повышения надежности электроснабжения, снижения потерь, осваивается новое оборудование. Система не стоит на месте. С каждым годом совершенствуется техника, но большая часть работы лежит на плечах людей. Ни один робот не заменит электромонтера, который в сорокаградусный мороз на лыжах пробирается к линии электропередачи, чтобы обнаружить повреждение. Помню, как в Рождественские морозы пришлось пройти больше 20 километров. На линию выехали поздним вечером. Не видно ни зги. Освещали пролеты фонарями, а участки от опоры до опоры, которые удалось пройти, отмечали углём прямо сверху на лыжах, чтобы не запутаться. Руки тогда замерзли так, что мизинец я до самого утра не чувствовал. Потом уже дома согрелся и, как ни в чем не бывало, опять был готов к «морозному походу».

Лучшие сотрудники МРСК Сибири и ветераны энергетики были отмечены областными наградами и почетными грамотами. Среди них диспетчер производственного отделения ЮЭС Марина Ведерникова. Своим усердным отношением к делу Марина Викторовна рушит все стереотипы и смело утверждает: энергетика – женская профессия.

С праздником работников отрасли поздравил заместитель генерального директора по безопасности «МРСК Сибири» Николай Архипов: «Предприятия большой энергетики подошли к этой дате со значимыми достижениями. Совместно с администрацией Кемеровской области решаются важнейшие задачи по поступательному развитию отрасли. 7 масштабных объектов генерации, рекордные инвестиции в электросетевой комплекс - все это позволило достичь качественно нового уровня в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности, без дополнительной нагрузки на потребителей. Но все современные достижения были бы невозможны без той базы, которую создали и приумножали многие поколения энергетиков».