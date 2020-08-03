Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Надзор Управления Россельхознадзора в области обращения с животными.

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса неоднократно направляются обращения граждан о фактах нарушения разведения, содержания и выгула животных, а также жалобы на агрессивное поведение собак и причинения вреда здоровью.

В декабре 2018 года принят Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон уже вступил в силу и начал действовать частично с 2019 года ирегулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. А также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривает создание специальных приютов.

Специалисты Управления разъясняют всем заинтересованным лицам и организациям, что территориальный орган Россельхознадзора осуществляет государственный надзор в области обращения с животными исключительно в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Обращения и отлов животных без владельцев, организация приютов отнесены к полномочиям субъектовой ветеринарной службы.

Сответственно, в целях принятия решения по вопросам нарушения правил содержания домашних животных гражданам необходимо обращаться к органам государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере ветеринарии, в государственную ветеринарную службу (станции по борьбе с болезнями животных, Управление ветеринарии Кузбасса).

Общество
kuzbassnews.ru
03/08/2020
Общество

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор поздравил кузбасских выпускников
Из-за пандемии школьникам пришлось соблюдать и другие меры предосторожности: они обязаны были быть...
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года...
В Новокузнецке в ДТП на Курако травмированы три человека
В Новокузнецке на проспекте Курако столкнулись иномарки — Pontiac Vibe и Toyota Corolla. Травмы при...
В Кузбассе умер ещё один болевший коронавирусом
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом. По данным оперштаба, это 60-летний мужчина...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus