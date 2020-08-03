Новости Кузбасса

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса неоднократно направляются обращения граждан о фактах нарушения разведения, содержания и выгула животных, а также жалобы на агрессивное поведение собак и причинения вреда здоровью.

В декабре 2018 года принят Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон уже вступил в силу и начал действовать частично с 2019 года ирегулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. А также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривает создание специальных приютов.

Специалисты Управления разъясняют всем заинтересованным лицам и организациям, что территориальный орган Россельхознадзора осуществляет государственный надзор в области обращения с животными исключительно в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Обращения и отлов животных без владельцев, организация приютов отнесены к полномочиям субъектовой ветеринарной службы.

Сответственно, в целях принятия решения по вопросам нарушения правил содержания домашних животных гражданам необходимо обращаться к органам государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере ветеринарии, в государственную ветеринарную службу (станции по борьбе с болезнями животных, Управление ветеринарии Кузбасса).