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Нарушение земельного законодательства РФ юридическим лицом ООО «Сибуголь»

В феврале 2020г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, чтоюридическим лицом – ООО «Сибуголь», допущено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства, а именно: невыполнение в срок предписания об устранении нарушения земельного законодательства. Юридическим лицом в целях обеспечения осуществления производственной деятельности (размещение временной промышленной площадки состоящей из технологической дороги, карьерной выемки, насыпными площадками) выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель на общей площади35200 кв.м. в Кемеровской области, Новокузнецкий район, территория Загорского сельского поселения. Документы основания владения/распоряжения указанными землями у ООО «Сибуголь» отсутствуют.

Юридическому лицу выдан протокол об административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

По результатам проведенной проверки, материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи судебного участка Куйбышевского судебного района г.Новокузнецка юридическое лицо ООО «Сибуголь» признано виновным в совершении административного правонарушения и вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
02/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

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