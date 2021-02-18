Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «СУЭК-Кузбасс»

В марте 2020 года в ходе внеплановой документарной проверки в отношении юридического лица - Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс установлено, что юридическим лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическое лицо АО «СУЭК-Кузбасс» в установленный срок до 01.03.2020. предписание не исполнено, а именно не проведены в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), на землях, право государственной собственности на которые, не разграничено, смежных с земельным участком с КН 42:10:0103009:18 (площадью не менее 1132 кв.м.); на земельном участке с КН 42:10:0103009:18 (площадью не менее 26614 кв.), расположенные по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения (нарушенные в ходе производственной деятельности) по их восстановлению, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст.25 № 294 – ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Ранее (в течение года) юридическое лицо АО «СУЭК-Кузбасс» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, Постановлением №5-309/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей; Постановлением №5-310/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, Постановлением №5-311/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, Постановлением №5-346/19 от 12.08.2019г. и.о. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.26 ст.19.5КоАП РФ.

Материалы переданы в суд.

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области от 15.05.2020 установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.26 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250000 рублей.