Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «СУЭК-Кузбасс»
Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст.25 № 294 – ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля».
Ранее (в течение года) юридическое лицо АО «СУЭК-Кузбасс» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, Постановлением №5-309/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей; Постановлением №5-310/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, Постановлением №5-311/19 от 22.07.2019г. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, Постановлением №5-346/19 от 12.08.2019г. и.о. мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.26 ст.19.5КоАП РФ.
Материалы переданы в суд.
Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области от 15.05.2020 установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.26 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250000 рублей.
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