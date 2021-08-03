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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «СУЭК-Кузбасс»

В текущем году в ходе внеплановых документарных проверок в отношении юридического лица - Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс установлено, что юридическим лицом повторно в течение года допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При проведении проверок по надзору за исполнением ранее выданных предписаний установлено, что юридическое лицо АО «СУЭК-Кузбасс» в установленный срок,  предписания не исполнили, а именно не проведены в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам,  как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на двух участках общей площадью  1,49 га и 1132 кв.м, нарушенные в результате производственной деятельности АО «СУЭК-Кузбасс» в Прокопьевском муниципальном округе.  

                        Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.26 ст.19.5 КоАП РФ.

            Постановлением мирового судьи  Ленинск-Кузнецкого  городского судебного района Кемеровской области  установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.26 КоАП РФ и назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму   400 тыс. рублей. Юридическое лицо вину признало, постановления вступили в законную силу.

Общество
kuzbassnews.ru
03/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

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