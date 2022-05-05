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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «СУЭК-Кузбасс»

Юридическое лицо - АО «СУЭК-Кузбасс» в 2021 году повторно в течение года не выполнило законного предписания должностного лица Управления Россельхознадзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу об устранении нарушений земельного законодательства, а именно: не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот, нарушенные АО «СУЭК-Кузбасс» в результате производственной деятельности площадью 5646 кв.м, по адресу Прокопьевский район, в границах СХПК «Угольщик», чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ.

            Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области установлена вина юридического лица АО «СУЭК-Кузбасс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.26 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей. Юридическое лицо вину признало, постановление вступило в законную силу.

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Общество

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